Gazzetta - In serata può essere annunciato Zanoli alla Salernitana

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in serata potrebbe essere ufficializzato il trasferimento di Zanoli dal Napoli alla Salernitana:

"La strana giornata di Alessandro Zanoli, che vivrà la prima parte del pomeriggio da giocatore del Napoli e che poi, in serata, potrebbe addirittura già essere annunciato dalla Salernitana: i presidenti Iervolino e De Laurentiis hanno infatti chiuso l’accordo per il prestito del terzino, c’è da capire però se il Napoli avrà necessità di portarlo in Arabia Saudita per la Supercoppa".