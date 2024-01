Gazzetta - In Inghilterra scrivono che Mourinho avrebbe chiesto a Mendes di incontrare ADL: possibile il blitz a Roma

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Josè Mourinho e l'ipotesi Napoli:

"La bomba arriva direttamente dall’Inghilterra e più precisamente dalle pagine del Times : José Mourinho avrebbe individuato nel Napoli una potenziale prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare, tra questa e la prossima settimana, un incontro col numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis.

Rapporto di stima e affetto, come ne ha tanti De Laurentiis nel mondo del calcio. Insomma, non ci sarebbe bisogno di prendere appuntamento a Roma, ma forse, con Mourinho in fase di trasloco, sarebbe anche più semplice farli incontrare nei nuovi uffici della FilmAuro, nel cuore della Capitale.