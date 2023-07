Gazzetta - In Arabia Saudita dopo sei mesi di permanenza i calciatori non pagano le tasse

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un altro dettaglio che rende per i calciatori ancora più appetibile il campionato saudita:

"Per diventare fiscalmente sauditi ci vuole una permanenza minima nel Paese di 183 giorni, per cui dal 1° gennaio 2024 tutti i calciatori che in queste settimane stanno emigrando verso Gedda e Riad potranno passare alla tassazione azzerata. E questa è la seconda fase, la più redditizia. Finché resteranno in Arabia Saudita i calciatori non dovranno avere a che fare col fisco"