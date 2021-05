Gazzetta - Impressionante Osimhen: scatto da quasi 33 km/h nel primo gol allo Spezia

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen: "Vincenzo Italiano non l’ha temuto, però, schierando la difesa a ridosso della linea del centrocampo, lasciandogli 40 metri di campo: un suicidio. Perché quando l’attaccante nigeriano è partito per battere la prima volta Provedel, il gol è arrivato in contropiede. Come un fulmine, Osimhen ha liberato tutta la propria energia, raggiungendo la velocità di 32,74 km all’ora, un qualcosa d’impressionante, come la lucidità con la quale ha piazzato il pallone alle spalle dell’estremo difensore bianconero"