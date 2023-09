Gazzetta - Il tour di Spalletti, il ct azzurro sceglie il dialogo con i tecnici di Serie A

Notizie Calcio - Il ct azzurro Luciano Spalletti ha deciso di instaurare un rapporto sodo e duraturo con tutti i tecnici del club di Serie A in modo da facilitare la comunicazionee i rapporti di collaborazione in chiave Nazionale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport:

"Più che un tour de force, un tour che può dargli forza. Luciano Spalletti l’aveva annunciato a San Siro, nel post Italia-Ucraina: dopo un paio di settimane passate dentro il frullatore consegnato di diritto ad un c.t. appena insediato, avrebbe avuto più tempo per orientare le sue scelte future. E dunque avrebbe usato il mese successivo per arrivare alle gare con Malta e in Inghilterra con una panoramica più completa sul materiale a disposizione: più conoscenze, più dati. Più eventuali suggerimenti, anche. Quelli che possono nascere dal confronto che avrebbe voluto avere quando stava ancora dall’altra parte: da c.t. ad allenatore di club, e viceversa.

A quattr’occhi: così in futuro sarà più facile anche solo telefonarsi, se necessario. Un rapporto diretto, senza filtri, anche per parlare di condizioni fisiche e psicologiche dei giocatori. Un dare e avere, perché il bene del calcio italiano è un bene di tutti. La Nazionale non deve creare problemi ai club, i club possono aiutare la Nazionale. Per questo, con le sue decisioni,è stato subito chiaro: nessuna forzatura, i giocatori a rischio non si rischiano. I via libera al ritorno a casa per Chiesa e Pellegrini, e poi per Politano e Mancini, come atti non dovuti, ma ragionevoli.