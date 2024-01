Gazzetta - Il rinnovo di Osimhen è una polizza assicurativa per il Napoli

Napoli Calcio - Il rinnovo di Victor Osimhen è una polizza assicurativa per il Napoli secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il rinnovo arrivato poco prima di Natale altro non era che una polizza assicurativa, per Victor e per il Napoli. Osimhen ha ottenuto il massimo. Contratto da dieci milioni netti più una clausola rescissoria ritenuta abbordabile per i top club che lo vorranno acquistare senza dover trattare col Napoli: 130 milioni.

De Laurentiis, invece, si è messo al riparo dalla possibilità di perderlo a zero nel 2025. E con quei soldi, qualora il Napoli fallisse l’accesso alla prossima Champions, il presidente azzurro potrà investire comunque pesantemente sul mercato, a caccia del nuovo Osimhen".