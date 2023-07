Gazzetta - Il richiamo della Champions ha spinto Osimhen a restare per crescere ancora nel Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega cosa ha spinto Victor Osimhen a restare in azzurro:

"Il richiamo della Champions è forte, ed è anche il motivo per cui alla fine Victor ha ancora voglia di migliorare e crescere a Napoli, dove è re incontrastato, dove la sua leadership è riconosciuta da tutti e tutti si mettono al suo servizio. Perché è lui stesso a dare l’esempio, in allenamento prima ancora che in partita. Corse e strappi a perdifiato in lungo e largo, a squarciare le difese avversarie, a creare varchi per i compagni, a dare al Napoli la possibilità di ribaltare sempre l’azione di respirare quando la pressione avversaria aumenta".