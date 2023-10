Gazzetta - Il Real Madrid resta il sogno di Kvaratskhelia anche da grande

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kvaratskhelia ed il suo tifo per il Real Madrid:

"Proprio Kvara è cresciuto da bambino con il mito di Guti, una vita da madridista ad accarezzare il pallone e a sollevare trofei. Il Real è nei sogni di Khvicha anche da grande, ma qui non si parla di mercato, piuttosto di emozioni. E il georgiano vuole rivivere quella di una settimana fa, quando con un favoloso scavino ha superato anche il portiere dell’Udinese deponendo il pallone in rete e correndo a perdifiato verso la curva, urlando la sua liberazione per quel gol che gli mancava per oltre sei mesi".