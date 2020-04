Gazzetta - Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz: proposto Lucas Vazquez come parziale contropartita

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse del Real per Fabian: "Il Real Madrid fa molto sul serio con Fabian Ruiz. E l’impressione è che il corteggiamento sia appena cominciato. Facile convincere il giocatore, assai più complicato accontentare il Napoli, che valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro. Prima dell’arrivo della bella stagione – coronavirus permettendo, ahinoi –, intanto si è già vista la prima mossa del Real, che avrebbe messo sul piatto come parziale contropartita Lucas Vazquez. Attaccante esterno, ormai 29enne, 18 partite e 3 reti nella stagione in corso prima dell’interruzione. Dunque non in una fase ascendente della sua carriera, ma se adeguatamente rivitalizzato potrebbe rivelarsi l’erede ideale di Callejon, probabilmente giunto al capolinea della sua avventura in azzurro".