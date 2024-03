Calciomercato Napoli - In queste ultime nove gare del campionato si capirà se davvero il Napoli deciderà di riscattare il cartellino del centrocampista Hamed Junior Traorè dal Bournemouth per 25 milioni di euro. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la strategia del Napoli è quella di ridiscutere l'opzione di riscatto a cifre più contenute rispetto a quanto pattutito a gennaio per il trasferimento di Traorè.