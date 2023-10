Gazzetta - Il piano del Napoli per il recupero di Osimhen: niente nazionale nella pausa di novembre

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come il Napoli non correrà rischi nel recupero di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, l'obiettivo del club è quello di recuperarlo al meglio anche a costo di fargli saltare la nazionale nella pausa di novembre:

"Probabilmente la guarigione arriverà a ridosso della prossima sosta di novembre, dunque si procederà con molta cautela sul recupero, visto la recidività di questo infortunio per Victor. Anche per evitare che venga riconvocato in nazionale il giocatore, con altissimo rischio di ricaduta".