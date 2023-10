Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Garcia:

"Garcia ha destrutturato il Napoli di Spalletti, ma il nuovo look ancora non è chiaro: pazienza se non lo è per noi, ma l’impressione è che non lo sia nemmeno per i giocatori. Italiano era così convinto del proprio impianto tattico da accettare il tre contro tre dietro, mentre Garcia non ha mai trovato una chiave".