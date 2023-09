Gazzetta - Napoli vuole di più da Kvara: senza gol al Genoa l'astinenza sarebbe da record

Calcio Napoli - Il Napoli aspetta Kvaratskhelia si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Se il georgiano non dovesse andare in gol contro il Genoa nel match di sabato prossimo, sarebbero ben sei i mesi d'astinenza del numero 77 azzurro. Garcia spera che il suo calciatore possa sbloccarsi perché è troppo importante per la squadra.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Se non dovesse segnare contro il Genoa, supererà i sei mesi di astinenza. L’ultima rete infatti risale allo scorso 19 marzo contro il Torino; da quel momento, soltanto due assist e una serie di partite in cui non ha saputo incidere, come contro il Milan in Champions League. Queste prime fasi del campionato hanno evidenziato una condizione fisica non ancora ottimale, che ha costretto l’allenatore ad un impiego ridotto. Le limitazioni non gli hanno impedito di illuminare a sprazzi il Maradona nell’ultima uscita contro la Lazio, solo che adesso Napoli gli chiede molto di più".