Gazzetta - Il Napoli teme la beffa Benfica per Basic: accelerata per chiudere ma manca l'accordo sulla formula

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Bordeaux per il trasferimento in azzurro del centrocampista Basic.

Basic

BENFICA SU BASIC

Il quotidiano scrive: "Il primo obiettivo del Napoli, in ogni modo, resta Toma Basic, il centrale del Bordeaux. Nelle ultime ore, nella trattativa s’è inserito pure il Benfica, pronto a concludere l’operazione. La competitività potrebbe spingere la dirigenza napoletana a chiudere l’affare. Il nodo resta quello della formula, perché Giuntoli lo vorrebbe in prestito con l’obbligo di riscatto, mentre il club francese vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. È probabile che l’incursione del Benfica convinca Aurelio De Laurentiis ad accontentare il Bordeaux".