Gazzetta - Il Napoli sprofonda al 9° posto: cambiare quattro moduli in 90’ è un segno di disperazione

Il Napoli esce sconfitto dalla gara contro il Milan. Gli azzurri perdono di misura e si allontanano dalla zona Champions League che adesso è a ben 10 punti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta in modo piuttosto negativo la prestazione dei ragazzi di Mazzarri a San Siro ieri sera.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli non è invece cambiato: generoso, confuso, in cerca d'identità, poco pericoloso e sprofondato al 9° posto. Con un Kvara che fa quel che può, ma ha perso la magia, e quattro sistemi alternati in 90 minuti, segno di disperazione più che di varietà tattica. Mazzarri le prova tutte, trasformando il match in una partita a scacchi. Il Napoli ha una settimana in più per raccogliere le idee, confidando in un Barcellona non proprio al massimo della lucidità. Mazzarri dovrà gestire bene le forze: questa Champions non sembra alla portata e la prossima è a dieci punti di distanza"