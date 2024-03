Gazzetta - Il Napoli si giochi il Mondiale per club sul campo anziché puntando sulla scriteriata causa alla Juve

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport invita Aurelio De Laurentiis ad accettare il verdetto del campo qualora la sua squadra non riuscisse a centrare i quarti di Champions League e soprattutto il Mondiale per club 2025. Il quotidiano definisce scriteriata un'eventuale azione legale da parte del numero uno della SSC Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"È la partita chiave di una stagione sbagliata. Non la salverà, il cammino in campionato resta troppo brutto, ma può darle un senso sportivo – non capita tutti i giorni di eliminare il Barça – e regalarle un altro giro di Champions con i milioni annessi, risvolto non secondario perché Aurelio De Laurentiis non è un presidente a debito: tanto esce e tanto deve entrare.

E di riflesso c’è l’aspetto primario della qualificazione al ricchissimo Mondiale per club del 2025 in America: con una vittoria stasera e con un’altra nei quarti, De Laurentiis staccherebbe il biglietto per gli Usa sul campo, senza passare per l’annunciata (e scriteriata) causa alla Juve, ora qualificata a discapito del Napoli, ma impossibilitata a migliorare la propria posizione perché fuori dall’Europa".