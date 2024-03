Gazzetta - Il Napoli segue due nomi per il dopo Osimhen

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sta seguendo due nomi per il dopo Osimhen:

"Al momento, il profilo più percorribile per i motivi esposti è Santiago Gimenez, messicano classe 2001 di proprietà del Feyenoord. Ha realizzato 24 reti in 35 gare stagionali, è giovane e l’azzurro rappresenterebbe un salto di carriera anche senza far parte dell’élite internazionale. Il costo si aggira sui 50 milioni, quindi ampiamente sostenibile.

Poi c’è Jonathan David, da sempre ritenuto l’erede di Osimhen anche per la provenienza dal Lilla. Ha un anno in più ed è leggermente meno prolifico (22 gol in 37 partite), ma ha un contratto prossimo alla scadenza (2025) ed è un fattore da non sottovalutare perché l’acquisto potrebbe avvenire ad un prezzo più vantaggioso, anche in virtù degli ottimi rapporti con i francesi".