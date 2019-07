Gazzetta - Il Napoli riflette su Milik. Il Betis spinge per averlo e De Laurentiis sogna sempre Icardi

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, verranno fatte riflessioni importanti in casa Napoli sul futuro di Arek Milik: è lui il centravanti su cui puntare per una stagione al vertice? Il polacco garantisce un certo rendimento, ma forse non quello che cerca un Napoli ambizioso. E allora potrebbero essere prese in considerazioni le offerte che arrivano dalla Spagna (Betis Siviglia), anche perché sulle tracce di Mauro Icardi il Napoli c’è sempre. Sull'argentino in uscita dall'Inter c'è anche la Roma.