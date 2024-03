Gazzetta - Il Napoli riflette su Folorunsho e Gaetano: uno dei due può essere venduto per fare plusvalenza

Il Napoli farà delle riflessioni su Gaetano e Folorunsho si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport. I due centrocampisti rientreranno in azzurro dai prestiti rispettivamente a Cagliari e Verona. Entrambi stanno facendo molto bene e, non è un mistero, gli azzurri devono rinforzare proprio il settore nevralgico di gioco per la prossima sessione di calciomercato.

Folorunsho e Gaetano restano al Napoli?

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul futuro di Folorunsho e Gaetano: