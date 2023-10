Gazzetta - Il Napoli resta in quarantena, ma la cura intrapresa sembra giusta. Per parlare di svolta serviranno due cose

Calcio Napoli - Secondo quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, il Napoli è ancora in convalescenza. Per parlare di una guarigione definitiva bisognerà aspettare la sfida di domani contro l'Unione Berlino e poi quella in campionato contro il Milan.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il malato resta in quarantena, anche se la cura intrapresa sembra quella giusta. Ma per parlare di guarigione serviranno altre prestazioni di alto livello per ritrovare continuità e competitività. Come dire che dopo Verona ecco Berlino, contro un avversario alla portata. E vincere, in Italia come in Europa, aiuta a vincere e fa salire l’autostima del gruppo. Aspettando poi la sfida col Milan domenica prossima al Maradona. Ecco, solo dopo una prestazione adeguata contro i rossoneri si potrà parlare di guarigione"