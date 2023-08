Gazzetta - Il Napoli non intende lasciare percentuale rivendita su Gabri Veiga

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare Gabri Veiga:

"Dicono che l’attesa del piacere è essa stessa piacere. E allora bisogna gustarsela questa attesa perché Gabri Veiga è di quei giocatori che fanno sognare e se era stato seguito dal Psg e in Premier e sta per arrivare al Napoli, significa che la società ha saputo aver pazienza per portare a termine una delle operazioni di mercato più importante per l’Italia.

E anche la più costosa in questa stagione per Aurelio De Laurentiis, visto che ballano circa 40 milioni. Ancora mancano le firme sui contratti con il Celta Vigo, ma si tratta di sfumatura, su modalità di pagamento, bonus ed eventuali percentuali sulla rivendita, che il Napoli non intende lasciare".