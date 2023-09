Gazzetta - Il Napoli non è in grado di creare situazioni per valorizzare Kvara: inutili due tentativi di Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento difficile che sta vivendo Kvaratskhelia. il georgiano non riesce ad essere incisivo come lo scorso anno:

"Rudi Garcia, nel tentativo di valorizzarlo, si è mosso in due direzioni. Da un lato cercando con maggiore rapidità la verticalizzazione, anche attraverso i lanci lunghi, per sfruttare la qualità nella progressione con la palla dell’esterno.

Dall’altro, invece, ha decentrato la posizione di Lobotka al fine di aumentare i rifornimenti sulla fascia sinistra. Eppure, nessuno di questi accorgimenti ha prodotto il miglioramento sperato nella qualità dei possessi gestiti da Kvaratskhelia. Ad oggi, il Napoli non è in grado di costruire situazioni di gioco che lo mettano nelle migliori condizioni per essere incisivo".