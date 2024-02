Gazzetta - Il Napoli lancia un segnale d'aiuto da settimane, c'è un dato su Osimhen

Ultime notizie Napoli - Tre punti, tre linee, tre punti. È la sequenza in codice Morse che serve a trasmettere un SOS, il segnale universale d’aiuto. E il Napoli, il suo, lo sta lanciando da settimane come scrive la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli cerca una sensazione di momentaneo conforto nelle attenuanti ad un periodo di rara aridità. La più consistente riguarda Victor Osimhen:

"Il Napoli non si è impantanato per la sua assenza. La media punti è di 1,53 con il nigeriano in campo, di 1,50 quando invece non c’è stato. Tuttavia, deve risalire anche e soprattutto grazie al suo contributo.

La sequenza di cinque trasferte senza reti deve essere interrotta, tanto per cominciare, e la voce “sconfitte” deve restare ferma sull’8 ancora per un bel po’. I prossimi messaggi da lanciare devono essere da campioni in carica, con l’orgoglio di chi indossa il tricolore sul petto"