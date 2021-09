Gazzetta - Il Napoli ha meritato di vincere, Koulibaly spalanca il sogno scudetto. A Spalletti non manca nulla: alzi la mano chi l’avrebbe previsto sotto l’ombrellone

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia il successo del Napoli ai danni della Juventus. Con questo successo gli azzurri sono a punteggio pieno in classifica dopo tre turni.

"Decide Kalidou Koulibaly nel finale, esattamente come tre anni fa allo Stadium. Quella volta sembrava un gol-scudetto, questa volta, a inizio campionato, spalanca solo un sogno. Il Napoli ha sconfitto meritatamente la Juve e resta a punteggio pieno. Ha aggiunto a una rosa di grande qualità la novità Anguissa: ottimo il debutto del camerunese. A Spalletti non manca nulla. In tre sole partite ha staccato i bianconeri di 8 punti. Alzi la mano chi l’avrebbe previsto sotto l’ombrellone. Sotto l’ombrellone molti pensavano che il ritorno di Allegri, dopo l’incompreso Sarri e il debuttante Pirlo, avrebbe innescato immediatamente il Rinascimento bianconero. E invece è arrivato solo un punto in tre partite"