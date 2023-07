Gazzetta - Il Napoli ha meno certezze di un campione tradizionale: l'inizio di campionato non è però insormontabile

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato un po' il calendario del Napoli che dovrà affrontare il neopromosso Frosinone alla prima giornata:

"Meno stressante il pronti-via del Napoli, prima testa di serie: Frosinone, Sassuolo, Lazio, Genoa, Bologna e Udinese non sono una sfilata insormontabile. Quello che Garcia rischia è il probabile confronto con la scorsa stagione e con Spalletti, il 5-2 devastante al debutto a Verona e i tredici successi nelle prime quindici giornate: ripetersi non è facile e neanche è scritto sulle tavole di Mosé, ma a qualcuno un riferimento scapperà. Senza più Kim, con Osimhen in bilico e un nuovo tecnico, il Napoli ha meno certezze di un campione tradizionale".