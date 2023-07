Gazzetta - Il Napoli ha gelato la Lazio per Zielinski: il retroscena

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha gelato la Lazio per Piotr Zielinski si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. La squadra biancoceleste sta forzando la mano per avere subito il polacco ma gli azzurri hanno fatto una richiesta molto alta a quanto pare.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il patron e l’allenatore hanno concordato come, in questo momento, l’esigenza prioritaria sia quella di sostituire Milinkovic. Il candidato principale resta il polacco del Napoli Zielinski, per il quale la Lazio si sta effettivamente muovendo già da qualche giorno. È stata incassata un’apertura da parte del giocatore al trasferimento, forse anche qualcosa più di una semplice apertura, ma la trattativa col Napoli non è ancora decollata.

La valutazione di 30 milioni fatta dal club partenopeo ha infatti gelato la società romana che pensava sarebbe bastato un investimento sui 20 milioni. Una differenza ampia, molto difficile da colmare, quanto meno in tempi brevi. C’è dunque il rischio che l’operazione vada per le lunghe".