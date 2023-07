Gazzetta - Il Napoli ha congelato l'affare Faraoni: la situazione

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, per il momento l'affare Faraoni-Napoli è stato congelato. Rudi Garcia intende valutare bene Zanoli in questa fase di ritiro precampionato.

Faraoni al Napoli?

Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport su Zanoli e Faraoni: