Gazzetta - Il Napoli ha battuto il Verona più con i singoli che con il gioco: decisivi i cambi di Mazzarri

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ieri il Napoli ha battuto il Verona più con la forza dei singoli che con il gioco:

"Stavolta il Napoli ha tirato in porta, non come con la Lazio: è bastato per vincere, anche se ha sofferto. Non è stato il gioco continuo e superiore a farlo prevalere, bensì le qualità di alcuni calciatori fra cui quelli presi, in estate o adesso, per evitare un ulteriore tracollo. Bisogna accontentarsi. Il successo è arrivato con una perla del solista Kvara e grazie anche ai cambi di Walter Mazzarri".