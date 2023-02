Gazzetta - Il Napoli fa un altro passo verso il titolo, ma il risultato castiga oltre modo lo Spezia. I liguri non sfigurano come gli ultrà dai cori beceri

Calcio Napoli - Con il successo di ieri contro lo Spezia, il Napoli consolida ancora di più il primo posto. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta una maturità e soprattutto una consapevolezza della sua forza che sta facendo la differenza in questo campionato. La vittoria per 0-3 è stata netta ed indiscutibile.

Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Napoli ai danni dello Spezia:

"Il Napoli fa un altro passo verso il titolo. Diciotto partite vinte su 21, l’ennesima porta intonsa per la collezione e in aggiunta la pazienza dei forti nel saper attendere il momento di colpire prima di regalare il calcio show con quei satanassi là davanti. Lo Spezia dimezzato (terza sconfitta di fila) non sfigura come i suoi ultrà dai cori beceri. Il risultato lo castiga oltre misura. Paga errori individuali anche se l’impressione è che sarebbe comunque finita allo stesso modo".