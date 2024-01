Il Napoli fa sul serio per Orel Mangala, avviati i contatti con il Nottingham: può essere il vice Lobotka

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse del Napoli per Orel Mangala del Nottingham Forest:

"Ma il venerdì di fuoco di De Laurentiis non è finito qui: il numero uno azzurro ha preso contatto con il Nottingham Forest per capire la disponibilità del club inglese ad aprire alla cessione in prestito di Orel Mangala, mediano belga, più regista che mezzala. E infatti, non è escluso che possa diventare una soluzione come vice Lobotka, posto ora occupato da Demme, da mesi ormai oggetto estraneo nel pianeta azzurro e fuori dal progetto. Il Napoli fa sul serio: vuole rivoluzionare la mediana per ridare sprint e forza alle ambizioni azzurre".