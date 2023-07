Gazzetta - Il Napoli di Garcia: baricentro più basso e grande attenzione alle conclusioni

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulle prime uscite in amichevole del Napoli di Rudi Garcia:

"Quarantacinque minuti sono troppo pochi, ma l’impressione c’è: il Napoli “alla francese” ha un baricentro un po’ più basso. Poi è chiaro che gioca anche un po’ a memoria e quando lo fa sfrutta tutte le conoscenze dei suoi giocatori di grande qualità. Però Garcia tiene una linea leggermente più bassa per far sì che i suoi attaccanti abbiano più spazio e possano sfruttarlo alle spalle della terza linea avversaria: con la velocità di Osimhen e la progressione di Kvara, oltre alla rapidità di Raspadori, così come di Politano".