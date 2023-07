Gazzetta - Il Napoli deve rinforzare il centrocampo: lo scorso anno palesata una lacuna in primavera

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, se il Napoli vorrà restare competitivo in Italia ed Europa, dovrà rinforzarsi soprattutto a centrocampo dove si è palesato un calo in primavera per il quotidiano:

"C’è però anche un altro reparto che va rinforzato ed è quello delle riserve. Il rendimento del Napoli in primavera è sensibilmente calato perché alcuni elementi, soprattutto a centrocampo, hanno giocato sempre ed erano cotti o comunque in calo. Nel girone di ritorno Zielinski è stato meno decisivo rispetto all’andata e Anguissa meno dominante. Lo stesso Lobotka, che pure ha giocato sempre ad alto livello, avrebbe avuto bisogno di rifiatare. Se l’obiettivo del Napoli è quello di difendere lo scudetto provando ad andare ancora più avanti in Champions, serve una rosa più lunga in alcune posizioni. L’abbondanza che c’era in attacco, ad esempio, mancava in mezzo. Ed è lì che bisognerebbe intervenire in questa sessione di mercato".