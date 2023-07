Gazzetta - Il Napoli cede Caprile in prestito all'Empoli: novità su Cheddira

Calcio Napoli - Si è sbloccata la trattativa tra Napoli e Bari per il portiere Caprile. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore verrà girato in prestito all'Empoli:

"Si è sbloccata anche la trattativa sull’asse Bari-Napoli per Elia Caprile: il portiere dei pugliesi, passa ai partenopei e da lì subito in prestito alla squadra di Zanetti. Sarà lui il successore di Vicario? Intanto se la gioca con Perisan. Insistenti le voci anche su Walid Cheddira: il marocchino potrebbe arrivare a Empoli addirittura a titolo definitivo, senza passare dal Napoli. Il club toscano non conferma, ma l’attaccante pare davvero vicino".