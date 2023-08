Gazzetta - Il Napoli andrà dritto su Gabri Veiga a prescindere da Zielinski

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gabri Veiga al Napoli:

"Il Napoli va al raddoppio, senza indugi. Perché quando si alza il livello di ambizioni, allora è giusto non lasciare nulla di intentato. Più soluzioni, più dinamismo, più qualità: la società lavora per dare a Rudi Garcia un centrocampo di livello assoluto e per questo sta spingendo per chiudere in fretta anche la trattativa per il talento Gabri Veiga, stellina del Celta Vigo.

Il Napoli ha deciso di andare lo stesso allo sprint per Veiga, al di là di ciò che sarà di Zielinski".