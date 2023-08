Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive su Gabri Veiga ed il Napoli:

"Per il Celta è già un’icona, ma il club galiziano s’è già fatto i conti accettando l’idea di lasciarlo partire. Ha fissato però l’asticella alla quota della clausola e non vuole proprio sentirne di abbassarla: 40 milioni di euro. Il Napoli è arrivato a 32-33, ma ancora non ci siamo, è probabile che si debba arrivare a 35-36 con bonus per dire è fatta".