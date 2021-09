Gazzetta - Il messaggio di Spalletti prima dello Spartak. Nel Napoli tutti remano nella stessa direzione e non si molla nulla

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di snobbare l'Europa League.

Spalletti

Messaggio di Spalletti

"Il Napoli va sul sicuro, il primato in campionato sta valorizzando il grande lavoro fatto finora dallo staff tecnico e dalla squadra. Tutti remano nella stessa direzione, non si molla nulla, per cui anche l’Europa League diventa un momento di confronto e di verifiche. «Cambierò tre o quattro giocatori rispetto alle ultime partite. Noi però potremmo cambiarli anche tutti, visto che abbiamo una rosa di tutto rispetto. Se non l’avessimo sarebbe dura giocare questa competizione. Cambiandone troppi però si perderebbero le convinzioni, serve gradualità», puntualizza il tecnico napoletano che vuole i tre punti per non perdere contatto dal primo posto, perché chiudere la fase a gironi in testa significherebbe passare direttamente agli ottavi, saltando i sedicesimi, così come previsto dai provvedimenti emanati dell’Uefa".