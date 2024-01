Gazzetta - Il mancato rinnovo sta influendo sul rendimento di Zielinski: cambierà qualcosa da qui a fine stagione?

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Piotr Zielinski:

"Ma il mancato rinnovo resta un elemento di rottura da tenere in forte considerazione da qui a fine anno e sta indubbiamente influendo sul rendimento assolutamente insufficiente di Piotr in questa stagione. E in estate aveva rinunciato ai fantamilioni degli arabi pur di rimanere a Napoli. L’accordo, però, non è stato trovato e adesso non c’è più tempo: Zielinski tra qualche settimana sarà libero di firmare per un’altra squadra (Inter?): un danno economico, certo, ma ora conta di più l’aspetto tecnico. Cambierà qualcosa?"