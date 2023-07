Gazzetta - Il Lens prima apre alla cessione di Danso poi lo dichiara incedibile: sarà un bluff?

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la situazione difensore in casa Napoli:

"Si è partiti con Kilman, che il Wolverhampton valuta 40 milioni, per passare poi a Danso, il preferito di Rudi Garcia. Ma per il centrale austriaco il Lens ha prima avanzato una richiesta di 35 milioni, poi è tornato sui suoi passi, dichiarandolo incedibile. Bluff? Può darsi, ma intanto il Napoli ha attivato i contatti con lo Stoccarda per Mavropanos, gigante greco valutato comunque 25 milioni".