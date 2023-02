Gazzetta - Il ko contro la Cremonese fa ancora male al Napoli

In Champions League il Napoli ha ottenuto numeri da record senza Osimhen, sfruttando giocatori di qualità come Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone. In attesa degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte, si torna a giocare il campionato di Serie A.

Il ko contro la Cremonese fa ancora male al Napoli

"Guai a distrarsi contro Cremonese e Sassuolo, non saranno solo tappe di avvicinamento agli ottavi di Champions. Non crediamo che contro la squadra di Ballardini, già autrice dello scherzetto Coppa Italia al Maradona, ci possa essere rischio di sottovalutazione. Perché quella eliminazione fa ancora male"

