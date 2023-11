Gazzetta - Il gabbione flessibile preparato da Mazzarri per Bellingham: 4 azzurri proveranno a fermarlo

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport lo definisce un gabbione flessibile il metodo che applicherà Walter Mazzarri per limitare al massimo il talento di Bellingham che nella gara d'andata è stato praticamente devastante sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"L’inglese va fermato di squadra, con anticipi, raddoppi e “paracadute” sparsi. Bellingham in partenza sarà fronteggiato da Lobotka, si sposterà verso Anguissa, punterà Rrahmani e Natan. Di fatto entrerà in un quadrilatero, che il Napoli dovrà essere bravo a trasformare in “gabbione”. In prima battuta verrà contrastato da Lobotka e Anguissa, due centrocampisti; in seconda dai centrali difensivi, Rrahmani e Natan.

Un “gabbione” flessibile, che dovrà compattarsi secondo necessità. Rrahmani e Natan non dovranno farsi attrarre dai movimenti a uscire di Brahim Diaz e Rodrygo, chiamati ad aprire spazi per Jude, e in questo senso saranno cruciali i terzini, Di Lorenzo e Juan Jesus"