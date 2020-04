Gazzetta - Il futuro di Koulibaly a Napoli è indecifrabile: due indizi fanno presagire ad una cessione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Koulibaly:

"Il suo futuro? Indecifrabile: perché o è già stato venduto, quindi permetterà al Napoli di incassare (difficilmente i 100 milioni previsti) la mega cifra progettata prima della pandemia, o anche lui potrebbe rimanere invischiato nella spessa ragnatela del dopo Coronavirus e crisi economica, che renderà il mercato più difficile e meno...liquido. In una recente intervista, il d.s. Giuntoli, ha sottolineato come il rischio di essere ceduti a prezzi da saldi, non riguarderà le...grandi firme. «Sì, ci saranno cifre più basse, ma i grandi campioni non si deprezzano, e chi li ha inseguiti spenderà quanto valgono». Tra le righe sembrerebbe ci sia ancora nessuno accordo, e nessun club già ad aspettarlo. Avendo poi il contratto in scadenza nel 2023, rischi di svincoli e scelte affrettate non ce ne sono. Altri indizi, però, in senso contrario: l’acquisto di Rrahmani a gennaio e il rinnovo imminente di Maksimovic, fanno presagire tutt’altro, così come il dato che il Napoli si senta obbligato a ricreare il reparto centrali di difesa sondando il mercato".