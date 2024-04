Gazzetta - Il discorso di De Laurentiis alla squadra: ribaditi due concetti imprescindibili

Aurelio De Laurentiis questa settimana è stato a Castel Volturno anche per parlare con la squadra. Non si può andare avanti così, serve una reazione d'orgoglio per chiudere al meglio questa stagione soprattutto per onorare al meglio lo scudetto sul petto. Il presidente si aspetta un'inversione di tendendza in queste ultime 8 gare come si legge sulla Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis alla squadra: va onorato lo scudetto

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto irguarda il blitz del presidente Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: