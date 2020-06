Gazzetta - Il Brescia chiede il licenziamento di Balotelli per giusta causa: assenze immotivate agli allenamenti e atteggiamento negligente hanno fatto scattare l'azione

Notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Brescia vorrebbe licenziare Balotelli per giusta causa: "Una giusta causa che, secondo la società, si concretizzerebbe in assenze immotivate da alcuni allenamenti di fine maggio e dall’atteggiamento negligente avuto durante il primo periodo di lavoro da svolgere in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi. IUna giusta causa che, secondo la società, si concretizzerebbe in assenze immotivate da alcuni allenamenti di fine maggio e dall’atteggiamento negligente avuto durante il primo periodo di lavoro da svolgere in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi"