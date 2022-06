Gazzetta - Il Barcellona vuole Fabian, gli agenti provano a portare al Napoli un’offerta a ADL

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Fabian? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampista spagnolo che piace molto al Barcellona.

"Gli agenti dello spagnolo stanno facendo di tutto per portare al Napoli un’offerta che convinca De Laurentiis a cederlo subito, senza bracci di ferro visto che il contratto è in scadenza nel 2023. Il Barcellona vorrebbe l’andaluso che andrebbe a sostituire l’olandese Frenkie de Jong, in partenza. Operazioni che hanno bisogno di tempo e per questo ci sarà da attendere. Forse anche oltre i quindici giorni richiesti a De Laurentiis dagli agenti, che devono rispondere anche a una proposta di prolungamento di un paio d’anni offerta al rialzo sull’ingaggio dal Napoli, con una clausola rescissoria relativamente bassa per consentire di poter andare via senza grandi problemi"