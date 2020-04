Gazzetta - Il 14 giugno è la data limite per la ripresa della serie A: si fa largo l'ipotesi play-off per accorciare i tempi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "C’è anche un problema di tempo. Ormai non ce n’è neanche più tanto. La ripresa degli allenamenti per il 18, peraltro con modalità ancora da stabilire, accorcia la coperta. Considerando almeno tre settimane di preparazione per evitare una ripresa a brutto muso, pericolosa soprattutto in termini di potenziali infortuni, non si potrebbe ripartire prima del 14 giugno (magari con i recuperi al 10). Che però è di fatto l’unica data utile per far arrivare il treno alla stazione limite prevista dell’Uefa, quella del 2 agosto. Sempreché, naturalmente, si voglia andare fino in fondo con il format tradizionale. Potrebbero così tornare i playoff. Consentirebbero di prendere altro tempo, magari basterebbe un mese di attività (luglio) con un Paese, speriamo, con un altro stato d’animo".