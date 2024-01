Calciomercato Napoli - Idea Nehuen perez per il Napoli scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"C’è allora da rimettersi al lavoro per colmare il vuoto dietro (ieri solo due centrali disponibili, con Juan Jesus recuperato all’ultimo): resiste il nome di Kiwior dell’Arsenal nei desiderata del club, ma i Gunners non aprono al prestito. Così, occhio ancora all’asse Napoli-Udinese: nella trattativa per Samardzic, De Laurentiis ha fatto anche un sondaggio per Nehuen Perez".