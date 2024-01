Gazzetta - I tre ostacoli che non consentono al Napoli di chiudere per Nehuen Perez

Napoli Calcio - Si complica sempre di più la trattativa per Nehuen Perez dell'Udinese si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il difensore argentino piace molto al Napoli che però non riesce a trovare la giusta quadra sotto l'aspetto economico con l'Udinese.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Ma questa è una trattativa molto complicata, per diverse ragioni: al di là del costo del cartellino, ci sarebbe un diritto di recompra a favore dell’Atletico per la prossima estate e quindi, nel caso, si dovrebbe trattare anche col club di Madrid. Perez, argentino, sogna di giocare nello stadio del mito Maradona e attende sviluppi, ma l’Udinese non vorrebbe cederlo adesso e soprattutto dovrebbe trovare in poco tempo un’alternativa. Tutto complesso".