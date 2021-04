Gazzetta, i numeri premiano Gattuso: 11 punti in più dell'anno scorso, ma c'è un dato incredibile rispetto all'annata precedente

Notizie Napoli calcio. Il Napoli questa sera si prepara ad affrontare l'Inter in un altro match molto delicato per la rincorsa Champions. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un interessante analisi sui numeri di Gennaro Gattuso da quando siede sulla panchina partenopea:

"In tanta emergenza, il Napoli ha il 3° miglior attacco e la 3a miglior difesa. Ha 11 punti in più di un anno fa, ma soprattutto ha migliorato un dato sottovalutato che tara la vera forza di una squadra: la differenza reti. Un anno fa era 8 (48-40), ora 31 (65-34), Gattuso ha quasi quadruplicato l’utile di bilancio. Ma l’emergenza non giustifica i 15 punti di distacco dall’Inter. C’entrano quelle 9 sconfitte, almeno 4 in più delle quattro davanti. Spesso motivate da cali di tensione, tipo Spezia in casa".