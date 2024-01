Gazzetta - I numeri dell'attacco del Napoli sono impietosi con Mazzarri: così la Champions è impossibile

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla vena realizzativa del Napoli che praticamente non segna quasi più:

"L’analisi dei numeri è impietosa: zero tiri in porta. Era successo soltanto altre due volte prima della Lazio al Napoli nell’era De Laurentiis e sempre con Mazzarri in panchina. Ma parliamo della preistoria, praticamente. Dalla svolta con Benitez, il Napoli negli anni ha avuto sempre lo stesso filo conduttore: la qualità offensiva.

Con Sarri, con Ancelotti, con Gattuso e con Spalletti, il Napoli ha quasi sempre chiuso la stagione tra i migliori attacchi della A e anche per questo il paragone con l’ultima versione diventa imbarazzante. E non parliamo soltanto della gara di domenica. Col ritorno di Mazzarri in panchina il Napoli ha segnato in appena sei partite su 14: con questi numeri, diventa impossibile immaginare una possibile rimonta Champions già di suo parecchio complicata".