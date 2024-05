Gazzetta - Hermoso-Napoli: lo spagnolo chiede un ingaggio folle

Mario Hermoso nel mirino del Napoli? Il difensore si svincolerà il prossimo 30 giugno dall'Atletico Madrid e sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fatto un sondaggio con chi rappresenta il calciatore per capire se vi fossero ei margini per una trattativa.

Hermoso Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, le richieste del difensore hanno praticamente bloccato ogni discorso sul nascere. Hermoso prende 4 milioni netti all'Atletico Madrid e dora cerca un contratto di almeno 5 milioni. Una cifra fuori dai parametri economici del Napoli.